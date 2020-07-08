Євросоюз вважає незаконним затримання Росією кримських татар на окупованому півострові – заява речника

Європейський союз вважає політично мотивованим та незаконним затримання 7 липня в окупованому Криму сімох кримських татар. Про це йдеться в заяві речника Європейської комісії Петера Стано.

«Європейський союз не визнає реалізації російського законодавства в Криму та місті Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані українці будуть звільнені без зволікань. ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом та Севастополем, залишається першорядною вимогою», – вказано в заяві.

Вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф’янова, Вадима Бектемірова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьомим затриманим ФСБ Росії є кримський татарин з Алушти Зекір’​я Муратов.

Обшуки також пройшли і в Дилявера Меметова, якого якраз не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії повідомили, що співробітники спецслужби затримали сімох людей, їх підозрюють в організації та участі в осередку забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представництво президента України в Автономній республіці Крим засудило обшуки в домівках кримських татар на окупованому Росією півострові. Також посольство США в Україні прокоментувало обшуки та затримання кримських татар, зазначивши, що «Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі».