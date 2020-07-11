Трамп підтвердив кібератаку США проти російської «фабрики тролів» у 2018 році

Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження провести кібератаку проти розташованого в Санкт-Петербурзі «Агентства інтернет-досліджень» в 2018 році. Про це він розповів в інтерв’ю газеті The Washington Post. Про факт атаки повідомлялося і раніше, проте американські офіційні особи досі не підтверджували її.

У США вважають, що «Агентство інтернет-досліджень», відоме також як «фабрика тролів», причетне до втручання в президентські вибори в країні в 2016 році і до проміжних виборів до Конгресу в 2018 році. За твердженням Трампа, його попередник на посаді Барак Обама ще до президентських виборів знав про підготовку маніпуляцій із боку Росії, але нічого не зробив.

За словами Трампа, США вдалося зупинити втручання за допомогою атаки.

У лютому 2019 року газета The Washington Post повідомила, що США відключили від інтернету офіс фабрики тролів у день проведення проміжних виборів 2018 року. «Федеральне агентство новин», яке пов’язують із «фабрикою тролів», пізніше підтвердило факт атаки, назвавши її безуспішною.

Трамп також заявив, що більш жорстко протистоїть Росії, ніж його попередник, вказавши, що при ньому США стала найбільшою нафтовидобувною країною в світі, а Вашингтон почав постачання летальної зброї в Україну. Крім того, він нагадав, що США є головним противником будівництва газпроводу «Північний потік-2» до Німеччини.