Конгресмени США пропонують розширити санкції проти «Північного потоку-2», щоб не допустити завершення проєкту

Дев’ять конгресменів США від обох партій подали новий законопроєкт до американського Конгресу, спрямований проти добудови трубопроводу «Північний потік-2». Законопроєкт передбачає розширення вже існуючих санкцій проти газпромівського трубопроводу, який мав постачати газ з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря в обхід існуючих трубопроводів в Україні.

«Північний потік 2» шкодить союзникам США в Європі і, зокрема Україні, наголосили співавтори.

«Завершення будівництва трубопроводу «Північний потік-2» дасть Путіну можливість утримувати наших союзників у заручниках. Сьогодні я та мої колеги подали законопроєкт з метою розширення санкцій, щоб переконатись, що проєкт не буде завершено», – написав у Twitter конгресмен Адам Кінзінгер.

«Троянським конем» назвав «Північний потік-2» конгресмен-республіканець Стів Вомек: «Північний потік-2» – не більш ніж погано прихований «троянський кінь», метою якого є відділити Східну Європу від решти континенту. Трубопровід не має фінансового підґрунтя – він існує, щоб обійти наших союзників в Україні та Польщі і збільшити залежність Західної Європи від російського газу».

«Роками Росія приносила шкоду європейській безпеці, використовуючи енергетику як зброю. «Північній потік-2» лише збільшив би зловмисний вплив Росії, обійшовши Україну, країну, яка бореться за свободу і захищає східний фланг Європи від російської агресії», – наголосила конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур.

Відповідний законопроєкт, що розширює американські санкції, декілька тижнів тому було подано і до американського Сенату. Згідно до нього, санкції США поширюються і на кораблі, що прокладають труби, а також на тих, хто надає страхові, портові або фіксуючі послуги таким кораблям, а також на компанії, які нададуть підтвердження для початку роботи проєкту «Північній потік-2», йдеться у повідомленні співавторів законопроєкту.

Останні положення викликали різку реакцію Німеччини, бо під санкції США можуть потрапити регуляторні установи Німеччини та банки. У випадку впровадження санкцій Німеччина може звернутись до ЄС, щоб скоординувати дії у відповідь на санкції, повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію від двох німецьких посадовців.

Президент США Дональд Трамп критикує Німеччину за те, що вона «платить мільярди доларів, щоб придбати енергію у Росії через трубопровід». «Що це таке? Ви витрачаєте мільярди доларів на Росію, а потім ми маємо захищати вас від Росії? – заявив Трамп під час спільної пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою цього тижня.

Через американські санкції роботи з добудови газопроводу не проводились з кінця минулого року, але останнім часом з’явились повідомлення про прибуття судна з прокладки труб, що належить «Газпрому», «Академік Черський», до Балтійського моря для можливої добудови біля 150 кілометрів трубопроводу, що залишились для завершення проєкту.