Прагнення Росії якнайшвидше добудувати «Північний потік-2» може обернутись катастрофою, попереджає американська експертка

Росія вживає низку заходів, щоб оминути санкції США, вимоги ЄС та обмеження на яких наголошує Данія, щоб швидко добудувати «Північний потік-2», вважає Дебра Каган, колишня заступниця помічника Міністра оборони США. Про це експерт заявила під чаc онлайн конференції організованій Американсько-українською Фундацією в середу.

«Вони відчайдушно намагаються завершити цей трубопровід. Залишилось ще близько 100 миль, – говорить Дебра Каган про «Північній потік-2». – Вони намагаються ухилитись від зауважень, введених Данією стосовно того, що Росія не може використовувати якірні судна для прокладки трубопроводів, тому що це зруйнує навколишнє середовище і може спричинити детонацію вибухових пристроїв часів Другої світової війни, які було скинуто в Балтійському морі».

Росія обладнала свій корабель, що здатен прокладати труби, «Академік Черський» устаткуванням з так званого динамічного позиціонування, що дозволяє використовувати складну систему позиціонування і проводити прокладку труб без використання якорів пише дослідниця американського аналітичного центру Джеймстаун Маргарита Ассенова з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

Однак, говорить Каган, немає доказів, «що вони це зробили і наскільки добре це зроблено, і чи було це завершено». Каган наголошує на сумнівах у тому, що Росія може завершити добудову трубопроводу: «Представники галузі не впевнені, що Росія може здійснити це таким малим кораблем, особливо з огляду на те, що немає підтверджень того, що вони зробили в плані переобладнання».

Більшість представників галузі говорять, що це шлях не лише до екологічної, але і економічної катастрофи

Для того, щоб усунути недоліки у технічних можливостях «Академіка Черського», «Газпром» може поєднати роботу корабля з іншим російським кораблем «Фортуна», який проводить зварювальні роботи, зауважують дослідниці. «Більшість представників галузі говорять, що це шлях не лише до екологічної, але і економічної катастрофи», – говорить Каган.

Використання «Академіка Черського» для добудови проекту, має призвести до запровадження американських санкцій. Про це заявив амерканський сенатор Тед Круз.

«Санкції щодо «Північного потоку-2» були схвалені всім урядом США, і там немає місця для коливань. Якщо «Газпром» використає корабель «Академік Черський» для закінчення газопроводу «Північний потік-2», POTUS повинен і запровадити санкції, що скалічать «Газпром», – написав сенатор у тівтері.

Також, щоб обійти обмеження, запроваджені Директивою ЄС щодо відокремлення власності на трубопровід і права на транзит через нього, російська сторона може вдатись до створення додаткових компаній, говорить Каган.

Економічна доцільність проекту також викликає сумніви, говорить Каган. Вона зауважує – зниження попиту на енергоресурси через пандемію коронавірусу може негативно позначитись на прибутковості «Північного потоку-2».

«Росіяни припинили постачання газу до Європи минулого тижня через більшість своїх трубопроводів, бо вони втрачають гроші, – говорить Каган. – Вартість транзиту з Росії вище, ніж ціна, за якою газ продається в Європі». Дослідниця зауважує – європейські газові сховища наповняться вже до середини липня.

Про свій намір якомога швидше добудувати проект заявили і в компанії «Північний потік-2».

«Ми змушені шукати нові рішення для добудови решти 6% трубопроводу, – цитує FT заяву речника проекту «Північний потік-2» Єнса Мюллера. – «Північний потік-2», а також компанії, що підтримують наш проект переконані, що якнайшвидша добудова трубопроводу відповідає інтересам енергобезпеки Європи та споживачам ЄС».

США та низка інших країн, включаючи Україну, виступають проти трубопроводу, зазначаючи, що він шкодить енергонезалежності Європи. Санкції запроваджені США в грудні минулого року в рамках оборонного бюджету (NDAA) спонукали компанію Allseas, яка мала підряд з «Газпромом» на прокладку цієї труби, вийти з проекту, щоб не втрачати бізнес зі США.

Для того, щоб Україна отримала більшу підтримку своєї позиції, країні варто зміцнювати власну енергонезалежність, вважає Стівен Бланк, дослідник Інституту досліджень міжнародної політики США.

«Україна може посилити позиції в енергосекторі, щоб збільшити розвідку і видобуток. Розвиваючи власні спроможності в енергетиці, вона зможе, зрештою, експортувати енергію і це посилить позицію України, включно з позицією по санкціям проти «Північного потоку-2», – сказав експерт під час дискусії в Американсько-українській Фундації.

Бланк переконаний – енергонезалежність України надасть європейським країнам-сусідам України більше варіантів, щоб вони не мусили звертатись за нафтою, або газом до Москви.