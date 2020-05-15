Шмигаль привітав рішення Німеччини не виводити «Північний потік-2» з-під вимог газової директиви ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, щр Україна вітає рішення Німеччини не виводити «Північний потік-2» з-під вимог газової директиви ЄС.

«Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії чи країни. Зі своєї сторони, Україна та наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи у питанні забезпечення транзиту енергоресурсів», – сказав Шмигаль.

Шмигаль також зауважив, що Україна зі свого боку імплементує всі правила енергетичного ринку ЄС, аби надалі розвивати партнерство з ЄС у сфері енергетики.

Раніше 15 травня стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року. Газопровід «Північний потік-2» недобудований досі.

«Північний потік-2» прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського «Газпрому», бере участь низка європейських компаній.

Газопровід мав бути добудований до кінця 2019 року. У грудні минулого року в США ухвалили оборонний бюджет, один з розділів якого передбачає санкції проти компаній, які укладають труби для «Північного потоку-2» дном Балтійського моря. Після цього компанія Allseas, яка займалася спорудженням газопроводу, відмовилася продовжувати роботи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія знайде спосіб добудувати газопровід, при необхідності, самостійно.

Сполучені Штати заперечують проти спорудження газопроводу, стверджуючи, що реалізація цього проєкту посилить залежність Європи від Росії, а також загрожуватиме стабільності економіки України, оскільки дозволить Росії в майбутньому відмовитися від транзиту газу через Україну. Влада Німеччини каже, що йдеться про комерційний проєкт, в якого немає політичної складової.