Швейцарське видання Neue Zurcher Zeitung розмірковує над укладенням нової газової угоди між Україною та Росією. Ірландська газета The Irish Times повідомляє про проблеми у зведенні газопроводу «Північний потік-2». Фінський часопис Helsingin Sanomat пише про те, як путінський режим у Росії намагався отримати зиск від Олімпійських ігор у Сочі на тлі агресії в Україні.

Періодичне видання Швейцарії Neue Zurcher Zeitung публікує статтю «Угода з газової суперечки: Україна і Росія знов ведуть бізнес». Цюрихський часопис зазначає, що уряди України та Росії, які протистоять один одному, неочікувано уклали угоду щодо нового газового контракту між обома країнами. Тим часом, як пише видання, Україна переживає невеликий економічний бум. Укладення українсько-російської угоди, як на швейцарське видання, є певним полегшенням, бо ж обидві країни не лише перебувають у стані війни з 2014 року, а й перервали доволі тісні, як на попередній час, економічні зв’язки. Головним лейтмотивом укладення цієї угоди, на думку газети, є відвернення загрози нової «газової війни» та проблем у газопостачанні до країн Європейського союзу.

Neue Zurcher Zeitung пише, що укладення українсько-російської газової угоди спричинили кілька чинників. По-перше, йдеться про тиск з боку США з санкціями щодо суперечливого газопроводу «Північний потік-2». Ці санкції, втім, не стануть на заваді завершенню прокладання цього газопроводу, який має розпочати роботу вже навесні наступного року, йдеться у статті, проте не виключена затримка початку його експлуатації. По-друге, зустріч українського і російського президентів також принесла певне політичне полегшення. І по-третє, як зазначає цюрихський часопис, Україна зробила чимало, аби росіяни погодились на новий газовий контракт. Київ пристав на прозорі правила ЄС для газового ринку, продовжує Neue Zurcher Zeitung, і державна компанія «Нафтогаз» передасть мережу газогонів, які пролягають територією України, незалежній компанії вже на початку наступного року. Насамкінець статті швейцарське видання вказує, що нова газова угода також важлива для України, бо ж Київ вже отримав близько 2 мільярдів доларів від сплати за транзит російського газу через територію України. Українська влада також розглядає транзит російського газу як важливий захисний крок, який завадить Путіну здійснити широкомасштабне військове вторгнення в Україну. Тим часом в Україні спостерігається певний поступ в економіці, і ситуація покращується у кількох напрямках. Зокрема, цюрихська газета згадує, що в Україні не відбулось ухвалення рішення, що «Приватбанк» буде відданий його колишньому власникові – українському олігархові Коломойському. Крім того, ВВП зростав в Україні з показником у приблизно 4% завдяки гарному врожаю у важливому сільськогосподарському секторі. Газета завершує, вказуючи, що позитивні настрої, які супроводжували перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні, також частково позначились на пожвавленні зацікавлення Україною з боку закордонних інвесторів.

«Угода з газової суперечки: Україна і Росія знов ведуть бізнес»

Ірландське видання The Irish Times друкує статтю «Російський експортний газопровід опинився у небезпеці по тому, як Трамп підписав новий пакет санкцій». Дублінська газета повідомляє, що швейцарсько-нідерландська компанія Allseas оголосила про припинення роботи у процесі побудови газопроводу між Росією та Німеччиною, аби уникнути санкцій США, які містяться у документі, підписаному президентом США Дональдом Трампом. Все це, за словами видання, ставить під сумнів виконання робіт до запланованого терміну у ході здійснення проєкту вартістю 11 мільярдів доларів, а також загрожує планам швидкого збільшення продажу російського природного газу до Європи через новий газогін. Участь приватної компанії Allseas у прокладанні підводного трубопроводу постає надзвичайно важливою для виконання проєкту газопроводу «Північний потік-2», який здійснює російська компанія «Газпром».

The Irish Times додає, що законопроєкт щодо санкцій, який підписав президент США, закликає визначати компанії, які задіяні у проєкті впродовж 60 днів, аби запровадити проти них санкції. Ірландська газета нагадує, що газопровід «Північний потік-2» дозволить Росії оминати Україну і Польщу в транспортуванні свого природного газу маршрутом через Балтійське море і до Німеччини. При цьому видання зазначає, що адміністрація Трампа, як і попередники з адміністрації Обами, виступає проти здійснення цього проєкту на підставі того, що «Північний потік-2» посилить економічний тиск на Європу з боку режиму Володимира Путіна. Наприкінці видання зазначає, що Сполучені Штати впродовж останніх років стали провідним видобувальником нафти і газу і намагаються активно постачати все це на світовий ринок. Зокрема, адміністрація Трампа подає американський зріджений газ як «газ свободи», який надав би Європі альтернативу російському газу. Вашингтон також наголошує, що «Північний потік-2» напевно позбавить Україну мільярдів доларів прибутку від транзиту російського газу.

«Російський експортний газопровід опинився у небезпеці по тому, як Трамп підписав новий пакет санкцій»

Провідний часопис Фінляндії Helsingin Sanomat містить статтю «Путінські піар-витівки принесли Олімпійські ігри до Росії, проте після цих ігор відносини із Заходом були заморожені». Спортивний журналіст гельсінського часопису Юссі Ніємелайнен згадує свою поїздку на Олімпійські ігри у Сочі 2014 року, зазначаючи, що подібні заходи завжди розглядалися як більш ніж спортивна подія. І далеко не була винятком у цьому плані Олімпіада у російському місті Сочі, особливо в умовах ситуації, яка склалась на початку 2014 року. Сочинська Олімпіада, як пише фінський журналіст, мала неабияку вагу для Росії та її керівництва. Зокрема, 2007 року президент Росії Володимир Путін доклав усіх зусиль, аби активно пролобіювати вирішальне засідання Міжнародного олімпійського комітету в Гватемалі, на якому і було ухвалене рішення надати Росії право приймати зимову Олімпіаду 2014 року.

Helsingin Sanomat повідомляє, що загалом Росія витратила близько 40 мільярдів євро на зведення об’єктів та облаштування інфраструктури для цих Олімпійських ігор. Так само як і перед початком сочинської Олімпіади було здійснено кілька помітних піар-кроків, пов’язаних зі звільненням з ув’язнення Михайла Ходорковського і членів панк-гурту Pussy Riot. За всім цим стояла ідея подати Росію як сучасну державу і спортивну надпотугу. Разом з цим висловлювались доволі скептичні думки щодо місця проведення цієї Олімпіади у Росії ще й за умов того, що у Росії вирує широко розповсюджена корупція, пише автор. І додає, всюдисуща гомофобія, яка панує у Росії, викликала цілу низку закликів до бойкоту цих змагань у Росії, та й «вибухонебезпечний північний Кавказ був буквально поруч». Фінське видання також наголошує, що з Олімпіадою у Сочі у часі збіглися виступи на Майдані у Києві. Відтак, за словами автора статті, на той час побутувала думка, що Росія здійснить певні несподівані кроки, щойно завершиться Олімпіада у Сочі. Однак, як додає Юссі Ніємелайнен, Москва навіть не дочекалась закінчення Олімпійських ігор 2014-го і здійснила зухвалу агресію в Україні, вторглась до Криму. Тодішній президент України Янукович також тоді втік саме до Росії. Саме у цей момент заморозились відносини Москви і Заходу, пише автор. А вже потім, як він завершує, стало відомо, наскільки систематичним було вживання допінгу російськими спортсменами, що і призвело до рішення усунути Росію від участі в Олімпійських іграх наступного року.

«Путінські піар-витівки принесли Олімпійські ігри до Росії, проте після цих ігор відносини із Заходом були заморожені»