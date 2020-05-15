Німецький регулятор відмовив у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС – посол

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС.

«Маєм велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС. Навіть якщо тепер долю Nord Stream 2 вирішуватиме Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність», – повідомив Мельник у твіттері.

Німецьке агенство повідомило, що «заявку Nord Stream 2 AG на звільнення від регулювання частини «Північного потоку-2» було відхилено». Рішення ухвалене на основі Закону про енергетику, який визначає умови для звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року.

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Nord Stream 2 AG на початку року направило заявку щодо звільнення від регулювання частини «Північного потоку-2». Рішення мережевого регулятора якраз очікували до кінця поточного місяця.

«Північний потік-2» прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського «Газпрому», бере участь низка європейських компаній.

Газопровід мав бути добудований до кінця 2019 року, але цього не сталося. У грудні минулого року в США ухвалили оборонний бюджет, один з розділів якого передбачає санкції проти компаній, які укладають труби для «Північного потоку-2» дном Балтійського моря. Після цього компанія Allseas, яка займалася спорудженням газопроводу, відмовилася продовжувати роботи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія знайде спосіб добудувати газопровід, при необхідності, самостійно.

Сполучені Штати заперечують проти спорудження газопроводу, стверджуючи, що реалізація цього проєкту посилить залежність Європи від Росії, а також загрожуватиме стабільності економіки України, оскільки дозволить Росії в майбутньому відмовитися від транзиту газу через Україну. Влада Німеччини каже, що йдеться про комерційний проєкт, в якого немає політичної складової.