Німецький регулятор оголосить рішення щодо майбутнього «Північного потоку-2» до кінця травня – посол Мельник

Рішення щодо майбутнього російського газопроводу «Північний потік-2» очікується до кінця цього місяця. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Сьогодні ситуація така, що, завдяки в першу чергу американським санкціям будівництво цього газогону призупинено, можливо, і припинено назавжди. Але боротьба продовжується. Оскільки компанія «Північний потік-2» подала клопотання до незалежного німецького регулятора, який може надати цьому проєкту виключення з-під законодавства ЄС», – зазначив дипломат.

Мельник наголосив, що таке рішення буде невигідним для України.

«Станом на сьогодні зарано говорити, яким буде рішення німецького агентства, оскільки це не уряд, а незалежний орган, але завдяки крокам, які здійснює і українська дипломатія спільно з «Нафтогазом», з нашими партнерами, ми можемо з певним оптимізмом говорити про те, що цей дозвіл, виняток для «Північного потоку» все-таки не буде наданий. Рішення очікується до кінця травня цього року. Тобто нам залишилося чекати не так довго», – сказав посол.

На його думку, залежно від того, яким буде рішення регулятора, можна буде говорити і про те, наскільки щирою чи не щирою була позиція офіційного уряду.

«Оскільки від уряду ми мали завжди запевнення у тому, що незалежно від того, як буде просуватися цей проєкт, буде зроблено все, щоб законодавство ЄС було дотримано стосовно «Північного потоку-2», і для того, щоб (і це, до речі, для нас головне) інтереси України були максимальною мірою враховані», – наголосив Мельник.

Він нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель два роки тому обіцяла, що незалежно від долі «Північного потоку-2», транзитна роль України буде забезпечена.

«І, як ви знаєте, Німеччина дотрималась свого слова – федеральний канцлер Меркель особисто вела переговори з Путіним у грудні минулого року не лише щодо обсягів цих постачань, але так само і щодо цінових параметрів», – зазначив Мельник.

«Північний потік-2» прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського «Газпрому», бере участь низка європейських компаній.

Газопровід мав бути добудований до кінця 2019 року. Однак у грудні минулого року в США ухвалили оборонний бюджет, один з розділів якого передбачає санкції проти компаній, які укладають труби для «Північного потоку-2» дном Балтійського моря. Після цього компанія Allseas, яка займалася спорудженням газопроводу, відмовилася продовжувати роботи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія знайде спосіб добудувати газопровід, при необхідності, самостійно.

Сполучені Штати заперечують проти спорудження газопроводу, стверджуючи, що реалізація цього проєкту посилить залежність Європи від Росії, а також загрожуватиме стабільності економіки України, оскільки дозволить Росії в майбутньому відмовитися від транзиту газу через Україну. Влада Німеччини каже, що йдеться про комерційний проєкт, в якого немає політичної складової.

Повний текст інтерв'ю посла України у Німеччині Андрія Мельника читайте тут.