Отто Ватерландер став виконавчим директором групи «Нафтогаз»

Директор з транфсормації групи «Нафтогаз» Отто Ватерландер став головним виконавчим директором групи. Про це група повідомила 8 травня.

«Отто Ватерландер буде відповідати за операційні та трансформаційні процеси в Групі, зокрема для впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів», – зазначають у компанії.

Пресслужба наводить слова голови правління національної компанії «Нафтогаз» Андрія Коболєва, який каже, що Ватерландер «перезапустив процес трансформації групи «Нафтогаз».

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«Ми очікуємо, що з новими повноваженнями Отто допоможе «Нафтогазу» стати для акціонера та бізнесу партнером, якій є справжнім законотворцем нових стандартів роботи», — йдеться в цитаті Коболєва.

Водночас Ватерландер залишить за собою й посаду директора з трансформації групи.

Про початок роботи Отто Ватерландера в групі «Нафтогаз» стало відомо 17 січня.