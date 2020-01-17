У «Нафтогазі» повідомили про нового виконавчого директора з трансформації

Виконавчим директором з трансформації групи «Нафтогаз» став фахівець із Нідерландів Отто Ватерландер, повідомили в компанії 17 січня.

«У «Нафтогазі» Отто Ватерландер відповідатиме за трансформаційні проекти групи, зокрема впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів. Він також керуватиме та братиме участь в ініціативах розвитку, які спрямовані на зростання вартості компаній групи «Нафтогаз», підвищення ефективності бізнесу та цінності для акціонерів», – йдеться в повідомленні енергетичного підприємства.

За даними «Нафтогазу», Ватерландер має 30 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.

Згідно з його сторінкою в професіональній соцмережі LinkedIn, Ватерландер закінчив університет Еразма в Ротердамі і спеціалізується на «допомозі вищому керівництву під час трансформаційних змін на глобальному енергетичному ринку».

Читайте також: «Путін особисто обговорював ставки транзиту та юридичні деталі газової угоди». Велике інтерв’ю з Юрієм Вітренком​

До цього він працював у проєкті «Нафта й газ» міжнародної консалтингової компанії McKinsey. Своєю основною експертизою вказує стратегічний розвиток та трансформації в у великих енергетичних компаніях.

З 1 січня 2020 року в Україні остаточно завершений так званий «анбандлінг»: відокремлення від групи «Нафтогаз» незалежної компанії «Оператор ГТС України».