«Нафтогаз» назвав ціну газу для населення у квітні

Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, повідомляє «Нафтогаз України».

«У квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла й інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 15% менше, ніж у березні 2020 року», – повідомили у пресслужбі «Нафтогазу» 22 квітня.

За даними компанії, загалом ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року.

«Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни «Нафтогазу», – сказав голова правління компанії Андрій Коболєв.

У березні «Нафтогаз» встановлював ціну газу при оплаті комунальних послуг на рівні 3,4 гривні за кубічний метр.