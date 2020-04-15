Уряд регулюватиме ціни на деякі продукти та лікарські засоби під час карантину

Від 15 квітня і на час карантину уряд повернеться до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медвироби. Про це повідомив напередодні голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

«Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти. Завтра моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, вісім фармпрепаратів та два медичних товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах та аптеках, і мати можливість впливати й на виробників, або імпортерів, якщо ціни зростають без економічного обґрунтування», – мовиться у повідомленні.

Зокрема держава планує регулювати ціни на гречку, цукор, борошно пшеничне, макарони вітчизняного виробництва, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1-ї категорії ,курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральну воду без газу.

«Можу сказати, що вперше так чітко визначений перелік продукції включаючи цінову категорію товару, країну виробництва та фасування. Це дозволить робити якісний моніторинг. По-друге, вперше вода для пиття потрапила до соціально-значущих товарів. По-третє, якщо будуть підстави, то перелік продукції, яка підлягає регулюванню, може зростати», – зазначив Дорошенко.

Він додав, що державне регулювання поширюється і на медичні маски та рукавички.

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони.