Уряд знизив ціну на газ для населення на 15%

Кабінет міністрів знизив ціну на газ для населення на 15 відсотків порівняно з груднем. Споживачі в січні заплатять 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, повідомило Міністерство енергетики та захисту довкілля.

«Зниження ціни на газ стало можливим, завдяки здешевленню вартості газу на ринку в Європі, що є наслідком підписання договору про транспортування газу. У зв’язку з цим, урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування)», – розповіли в Міненерго.

У відомстві повідомили, що вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі. Механізм діятиме до 1 травня 2020 року. Тоді ціна на газ має стати ринковою.

Міністерство стверджує, що зміна погоджена з Міжнародним валютним фондом та не вплине на співпрацю України з міжнародними партнерами.