З 1 травня 2020 року ціна на газ для населення буде ринковою – міністр

З 1 травня 2020 року ціна на газ для населення буде ринковою, повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«Це буде повноцінний ринок, ми дійсно пішли за ціною для населення, близькою до ринкової», – заявив Оржель.

Кабінет міністрів України визначив, що під час опалювального сезону ціна на газ для населення становитиме 6 961 гривню за тисячу кубометрів. Ця цифра не враховує витрати на постачання та розподіл газу, які для кожної області будуть різними.

Встановлення ринкової ціни газу для населення є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду.