Кабмін ухвалив «політичне рішення» змінити керівництво «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України ухвалив рішення змінити керівництво державних енергетичних компаній, зокрема «Нафтогазу» та «Укренерго». Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу у Києві.

«Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва та початку конкурсів на всі стратегічні компанії», – заявив Оржель.

Міністр додав, що чинні керівники компаній можуть брати участь у конкурсі.

Сьогодні Оржель також повідомив, що представники України та Росії планують почати узгодження основних умов нового контракту про транзит газу найближчим часом, а наразі проводять технічні консультації.