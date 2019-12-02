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02 грудня 2019, Київ 14:14
Новини | Політика

Кабмін ухвалив «політичне рішення» змінити керівництво «Нафтогазу»

Оржель повідомив про зміну керівництва стратегічних компаній

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення змінити керівництво державних енергетичних компаній, зокрема «Нафтогазу» та «Укренерго». Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу у Києві.

«Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва та початку конкурсів на всі стратегічні компанії», – заявив Оржель.

Міністр додав, що чинні керівники компаній можуть брати участь у конкурсі.

/**/ /**/ Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер (архівне фото)
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Сьогодні Оржель також повідомив, що представники України та Росії планують почати узгодження основних умов нового контракту про транзит газу найближчим часом, а наразі проводять технічні консультації.

/**/ /**/ Ілюстративне фото: працівник обслуговує трубопроводи на родовищі газу та газоконденсату в Харківській області
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