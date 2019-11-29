Український «Нафтогаз» заявив про «перший крок» до продовження транзиту газу з Росії.

«Ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проєкт такого договору керівник ОГТСУ (оператора газотранспортної системи – ред.) передав «Газпрому» ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали. Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко», – повідомив «Нафтогаз».

У компанії пояснили, що тристоронню зустріч, заплановану на 29 листопада, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі й дійшли згоди про текст угоди.

«Ми наполягаємо на укладанні таких договорів інтерконекту з усіма операторами ГТС сусідніх країн Євросоюзу, з Молдовою та Росією. Вони є невід’ємною частиною європейських правил газового ринку, які впровадила Україна», – розповів «Нафтогаз».

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що у випадку припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися».