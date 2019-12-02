Україна та Росія почнуть узгоджувати новий контракт на транзит газу найближчим часом – Оржель

Представники України та Росії планують почати узгодження основних умов нового контракту про транзит газу найближчим часом. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу у Києві.

«Щоб ухвалити остаточне рішення щодо обсягів, термінів або компенсації (за рішеннями міжнародних арбітражів – ред.) ми повинні чітко опрацювати всі технічні моменти, тому технічний процес достатньо активний. Сторони зараз знаходяться на технічних консультаціях», – зазначив Оржель.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що у випадку припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися».