У Польщі затримали 3 менеджерів газової компанії через «невигідний» договір з Росією

Агентство внутрішньої безпеки Польщі 26 листопада затримало трьох колишніх топменеджерів компанії EuRoPol GAZ, спільного підприємства російського «Газпрому» і польської компанії PGNiG, яка володіє польською ділянкою газопроводу «Ямал-Європа».

Всіх затриманих звинувачують у збитках компанії в особливо великих розмірах – понад 220 мільйонів доларів.

Збиток, за даними слідства, завдали угоди про купівлю газу, які були підписані в 2010 році в Москві на «невигідних для EuRoPol GAZ умовах».

Якщо звинувачення будуть доведені, всім колишнім топменеджерам компанії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Звинувачення у цій справі вже висунули ексзаступниці міністра економіки Польщі Гражині Генцлевській. За версією слідства, вона внесла в урядову документацію неправдиву інформацію про позитивну оцінку договору між Росією і Польщею про транзит газу.

Останніми роками Польща намагається знизити свою залежність від газу з Росії. Але довгостроковий контракт із Росією від 1996 року діє до 2022-го, і Польща не може його розірвати через великі штрафи. Водночас Польща, крім «Газпрому», може отримувати газ із США та від інших продавців.