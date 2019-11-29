Кремль намагається тиснути на «Нафтогаз» через Зеленського – Гончар (огляд преси)

«Кремль намагається тиснути на «Нафтогаз» через Зеленського» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» інформує, що в уряді заговорили про відновлення купівлі газу з Росії. Подібні заяви – провісник газової капітуляції, вважає експерт видання, директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

За кілька днів до розмови лідерів України та Росії профільний міністр Олексій Оржель заявляв про неприйнятність вимог «Газпрому». Це ніяк не в’яжеться з новою позицією про можливу закупівлю російського газу напряму.

Із Банкової дали директиву, і міністерство намагається виправдати її в очах громадськості. Це виглядає ганебно, наголошує експерт. Він зазначає, що не може бути мови про купівлю палива у Росії, доки росіяни не забралися з Криму та Донбасу і не виплатили «Нафтогазу» компенсацію за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Через найближче оточення президенту доносять ідеї, вигідні Кремлю. А він намагається їх реалізувати в Україні, не маючи стратегії. І розуміння справжньої ціни такого миру. Це шлях до національної катастрофи. За часів Януковича теж виступали нібито за прагматичне економічне співробітництво між Україною та Росією. Насправді так формували економічну й енергетичну залежність нашої держави. Далі Кремль почав висувати політичні умови, нагадує Михайло Гончар.

Скандали з командою президента Зеленського будуть накопичуватися. Може виникнути відраза у більшості суспільства, попереджає в «Газеті по-українськи» соціолог Євген Головаха.

Українці оцінюють владу за тим, що вона зробила для них, їхніх родин. Щоб сформувалася демократична політична культура, коли насамперед виходиш з інтересів держави, треба, щоб люди почали нормально жити.

У питанні Донбасу ситуація теж складна. Зеленському треба проявити величезну мудрість. Вести зрозумілу політику. Щоб не припуститися помилки, якої йому не вибачать.

Ще одне головне питання – економічна ситуація. Соціолога непокоїть підвищення курсу гривні, яке, на його думку, нелогічне. Бо ціни не знижуються, а лише зростають. Це може скінчитися великою кризою – зниженням рівня життя. Це буде катастрофою для Зеленського, зазначає експерт.

У січні 2019 року в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію предстоятелеві Православної церкви України митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. Тим самим в Україні було відновлено самостійність помісної церкви і розпочалася її розбудова.

Відтоді про перехід до ПЦУ оголосили сотні релігійних громад на теренах країни. Більшість вірян перейшли від УПЦ (МП), яку вважають інструментом Кремля. Та не всюди такий перехід пройшов без конфліктів і протистоянь, зазначає газета «Україна молода».

Зокрема, як інформує видання, на Вінниччині священникам Московського патріархату вдалося фактично заблокувати бажання тисяч православних молитися у храмах помісної ПЦУ. І не останню роль у цьому вiдіграло керівництво обласної поліції, яке, як стверджує газета, відкрито симпатизує саме УПЦ (Московського патріархату). Докладніше йдеться в статті «Ряса з лампасами».

Українські чиновники намагаються нав’язати іноземним студентам навчання в українських вишах російською мовою, стверджує газета «Україна молода».

У газетярів склалось враження, що нова влада намагається якнайкраще підігравати Росії чи не на всіх «фронтах», зокрема й на гуманітарному. А як ще можна пояснити намагання проторпедувати можливість навчання іноземних студентів в Україні – російською мовою? – запитує видання.

Йдеться про ухвалений за основу законопроєкту 2299, в якому, на перший погляд, є зовні невинна зміна до статті 48 чинного Закону «Про вищу освіту» щодо права навчати іноземних студентів «іноземною мовою». Однак ініціатори цієї норми не приховують, що написана вона саме заради російської мови.

Адже навчати студентів мовами ЄС дозволяють як чинні закони про мову і про освіту, так і інші норми згаданого законопроєкту 2299. Тому необхідно внести поправку до законопроєкту, замінивши слова «іноземною мовою» на «англійською або іншою офіційною мовою ЄС». На цьому наголошується в публікації «Моя твоя не розуміє».