«Нафтогаз» знизив ціну на газ у грудні на 13%

«Нафтогаз-України» знизив ціну газу для побутових споживачів у грудні на 13%. Вона становитиме 4 277 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

У компанії повідомили, що з 1 січня 2020 року гарантована оптова ціна зафіксована на рівні 5 500 гривень за тисячу кубометрів.

«Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1 кварталі 2020 року. Запропонована гарантована ціна на 12% нижче, ніж регульована ціна, по якій «Нафтогаз» продавав газ захищеним споживачам в січні-квітні 2019 року (6 236 гривень за тисячу кубометрів – ред.)», – розповіли в «Нафтогазі».

На початку квітня 2019 року Кабінет міністрів України вирішив, що ціна газу для населення визначатиметься за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Вона знизилася з 7 482,61 гривні у квітні до 5 878,8 гривні у листопаді (з ПДВ, але без урахування націнки облгазів і транспортних витрат).