Зеленський: знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи наполовину

Українська влада знайшла «цікаве рішення», яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло наполовину, заявив президент України Володимир Зеленський у відеоблозі.

«Знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти», – сказав Зеленський.

На початку квітня 2019 року Кабінет міністрів України вирішив, що ціна газу для населення визначатиметься за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Вона знизилася з 7 482,61 гривні у квітні до 5 878,8 гривні у листопаді (без урахування націнки облгазів і транспортних витрат).

27 листопада Кабінет міністрів України затвердив страхову ціну на газ для населення у період опалювального сезону на рівні 6 961 гривні за тисячу кубометрів.