АМКУ вимагає знизити ціни на опалення і гарячу воду через здешевшання газу

Антимонопольний комітет опублікував рекомендації для теплопостачальних компаній та органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зниженням цін на газ.

Згідно з ними, влада та підприємства повинні:

адаптувати нарахування за опалення і гарячу воду протягом поточного опалювального сезону у зв’язку зі зменшенням ціни на природний газ

повідомити споживачів про зміни нарахувань

здійснити перерахунок всім категоріям споживачів за ненадані, надані не в повному обсязі або невідповідної якості послуги, враховуючи «умови аномально теплої зими»

Таке рішення в комітеті пояснили тим, що ціна на природний газ знизилася на 20%. За рішенням комітету, органи влади та компанії-теплопостачальники повинні поступово знижувати ціну на газ щомісяця, починаючи з 2020 року.

Повний текст рекомендацій планують оприлюднити згодом.

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За даними Держстату, вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива протягом 2019 року зросла на 8%.