У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% – Держстат

У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1%, повідомила Державна служба статистики. Базова інфляція становила 3,9%.

Серед продуктів харчування найбільше зросли ціни на овочі (31,3%) і хліб (17,7%).

За даними Держстату, вартість алкоголю зросла на 15,6%, житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива – на 8%, охорони здоров’я – на 6,7%, зв’язку – на 15,5%, освіти – 13,4%.

За підрахунками Державної служби статистики, у 2018 році інфляція на споживчому ринку становила 9,8%.