У 2018 році інфляція становила 9,8% – Держстат

У 2018 році інфляція на споживчому ринку становила 9,8%, свідчать дані на сайті Державної служби статистики України.

За цією інформацією, у 2018 році базова інфляція становила 8,7%.

У Національному банку України прогнозували, що у 2018 році інфляція складе понад 8%.

За даними Держстату, у 2017 році споживча інфляція становила 13,7%.

Індекс споживчих цін є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Базовий індекс споживчих цін показує стійку динаміку цін з мінімізацією короткострокових нерівномірних змін цін, викликаних шоками пропозиції та адміністративним регулюванням.