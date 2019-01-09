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09 Січень 2019, Київ 21:01
Новини | Економіка

У 2018 році інфляція становила 9,8% – Держстат

У Національному банку України прогнозували, що у 2018 році інфляція складе понад 8%

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У 2018 році інфляція на споживчому ринку становила 9,8%, свідчать дані на сайті Державної служби статистики України.

За цією інформацією, у 2018 році базова інфляція становила 8,7%.

У Національному банку України прогнозували, що у 2018 році інфляція складе понад 8%.

За даними Держстату, у 2017 році споживча інфляція становила 13,7%.

Індекс споживчих цін є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Базовий індекс споживчих цін показує стійку динаміку цін з мінімізацією короткострокових нерівномірних змін цін, викликаних шоками пропозиції та адміністративним регулюванням.

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