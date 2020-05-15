«Дошкульний удар по Росії» – посол Мельник про рішення Німеччини щодо «Північного потоку-2»

Посол України в Німеччині Андрій Мельник привітав рішення влади Німеччини не виводити газопровід «Північний потік-2» (Nord Stream 2) з-під вимог газової директиви ЄС.

«По суті йдеться про збереження вітчизняної газотранспортної системи як головного транзитера енергоносіїв на ринок ЄС. Сьогоднішній вердикт незалежного регулятора ФРН про відмову виключити газогін NS-2 із-під дії європейського законодавства став дошкульним ударом по Росії та всіх її лобістах у Німеччині, насамперед, пану Шредеру», – сказав дипломат у коментарі Радіо Свобода 15 травня.

Мельник додав, що «ще зарано говорити про те, що нинішня перемога навколо «Північного потоку-2» є остаточною».

«Контрольована «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG буде, очевидно, оскаржувати постанову Федерального агентства ФРН з питань мереж у судах. Але так само, як Україна ні на секунду не сумнівалася у чіткій позиції офіційного Берліна на підтримку президента та уряду, так само ми повністю покладатимемося на німецьку та європейську систему правосуддя та на справедливе рішення Феміди», – висловився посол.

Раніше 15 травня стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року. Газопровід «Північний потік-2» недобудований досі.

«Північний потік-2» прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського «Газпрому», бере участь низка європейських компаній.

Газопровід мав бути добудований до кінця 2019 року. У грудні минулого року в США ухвалили оборонний бюджет, один з розділів якого передбачає санкції проти компаній, які укладають труби для «Північного потоку-2» дном Балтійського моря. Після цього компанія Allseas, яка займалася спорудженням газопроводу, відмовилася продовжувати роботи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія знайде спосіб добудувати газопровід, при необхідності, самостійно.

Сполучені Штати заперечують проти спорудження газопроводу, стверджуючи, що реалізація цього проєкту посилить залежність Європи від Росії, а також загрожуватиме стабільності економіки України, оскільки дозволить Росії в майбутньому відмовитися від транзиту газу через Україну. Влада Німеччини каже, що йдеться про комерційний проєкт, в якого немає політичної складової.