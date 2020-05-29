Санкції проти Росії «не є самоціллю»: в посольстві Німеччини прокоментували заяви Шредера

Позиція німецького уряду щодо санкцій проти Росії не змінилася – про це йдеться у відповіді посольства на запит Радіо Свобода щодо нещодавніх висловлювань ексканцлера цієї країни Герхарда Шредера.

Шредер заявляв, що вважає безглуздими санкції проти Росії.

«Позиція Федерального уряду щодо збереження санкцій проти Росії не змінилася. Санкції не є самоціллю, а пов’язані з чіткими очікуваннями дій Росії. В першу чергу це виконання Мінських домовленостей у конфлікті на Сході України паралельно із санкціями, які стосуються незаконної анексії Криму. Вирішальним для можливого зняття санкцій є прогрес у відповідних конфліктах», – йдеться у відповіді дипломатичного відомства.

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Водночас коментар посольства не містить реакції на випади Шредера в бік посла України в Німеччини Андрія Мельника.​

Нещодавно ексглава німецького уряду у подкасті, перший випуск якого був опублікований 26 травня, назвав українського посла у Німеччині Андрія Мельника «карликом з України». Таким чином Шредер відреагував на критику з боку Мельника через заяви відомого прихильника президента Росії Володимира Путіна щодо анексованого Криму.

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати.

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Одразу після таких заяв Шредера посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав їх «безсоромними». А заступник очільника Міністерства закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи висловлювання Шредера, додав: «Дуже підленько і низько як для ексканцлера Німеччини».

Ґерхард Шредер працює на компанію російського «Газпрому» – очолює раду директорів «Північний потік-2», у 2017 році його також призначили головою ради директорів «Роснефти», яка перебуває під західними санкціями.