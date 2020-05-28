Влада Німеччини закликала Онищенка залишити територію країни

Німецьке Федеральне відомство міграції і біженців відмовило колишньому депутату Верховної Ради України Олександру Онищенку в наданні політичного притулку і закликало його негайно залишити територію країни, повідомляє 28 травня DW з посиланням на пресслужбу суду в Ольденбурзі.

У рішенні суду, який раніше цього тижня відмовив в екстрадиції Онищенка в Україну, вказано, що рішення про відмову в наданні притулку було ухвалене ще на початку травня.

За інформацією Домініка Клаука, адвоката прохача притулку, його підзахисний оскаржив у суді міста Оснабрюк відмову в притулку. Онищенко також подав клопотання на дозвіл залишитися у Німеччині на період судового розгляду. Якщо Німеччина остаточно відмовить ексдепутату, в нього залишається можливість поїхати до Росії, громадянином якої він є, підтвердив адвокат.

27 травня стало відомо, що судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, бо вирішили, що суд зараз не може встановити, чи кримінальне переслідування Онищенка в Україні відбувається з політичних мотивів. Також судді вирішили, що в запиті української прокуратури не вистачає гарантій належного тримання Онищенка в українській в’язниці, якщо ексдепутат потрапить туди після екстрадиції.

Раніше в травні Вищий антикорупційний суд України розпочав розгляд справи проти ексдепутата по суті.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.