У САП відреагували на відмову німецького суду в екстрадиції Онищенка в Україну

У Спеціалізованй антикорупційні прокуратурі повідомили, що відмова німецького суду в екстрадиції ексдепутата Олександра Онищенка в Україну не впливає на розгляд кримінального провадження щодо його обвинувачення.

«Причиною відмови став сумнів судових органів Німеччини щодо дотримання мінімальних міжнародних стандартів щодо умов ув'язнення в Україні. Зауважимо, що оскарження вказаного рішення суду не передбачено, але воно може бути переглянуто при появі нових обставин. Разом з цим, наголошуємо, що це рішення суду м.Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа, яке слухається Вищим антикорупційним судом, оскільки ще 21 січня 2020 року судом у порядку ч.3 ст.323 Кримінального процесуального кодексу України надано дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого (in absentia)», – повідомили у САП.

У відомстві додали, що наразі в кримінальному провадженні «за обвинуваченням екснардепа та його спільниці» здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

«Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях», – вказали у САП.

27 травня стало відомо, що судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, бо вирішили, що суд зараз не можна встановити, чи кримінальне переслідування Онищенка в Україні відбувається з політичних мотивів. Також судді вирішили, що в запиті української прокуратури не вистачає гарантій належного тримання Онищенко в українській в’язниці, якщо ексдепутат потрапить туди після екстрадиції.

Раніше в травні Вищий антикорупційний суд України розпочав розгляд справи проти ексдепутата по суті.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.