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27 травня 2020, Київ 20:08
Новини | Політика

Німецький суд відмовив в екстрадиції Онищенка в Україну

Олександр Онищенко під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, який розглядає подання Генпрокуратури про надання згоди на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт, Київ, 29 червня 2016 року

Cудді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Рішення про це ухвалене 27 травня, повідомляє Deutsche Welle.

Судді вирішили, що зараз не можна встановити, чи кримінальне переслідування Онищенка в Україні відбувається з політичних мотивів. Також судді вирішили, що в запиті української прокуратури не вистачає гарантій належного тримання Онищенко в українській в’язниці, якщо ексдепутат потрапить туди після екстрадиції.

«Існує значна вірогідність» того, що в разі екстрадиції Онищенка «не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов тримання в тюрмах», у тому числі і Європейської конвенції з прав людини, сказано в рішенні німецького суду. Тому судді вважають екстрадицію депутата на батьківщину неприпустимою.

Раніше в травні Вищий антикорупційний суд України розпочав розгляд справи проти ексдепутата по суті.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.

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