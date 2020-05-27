Німецький суд відмовив в екстрадиції Онищенка в Україну

Cудді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Рішення про це ухвалене 27 травня, повідомляє Deutsche Welle.

Судді вирішили, що зараз не можна встановити, чи кримінальне переслідування Онищенка в Україні відбувається з політичних мотивів. Також судді вирішили, що в запиті української прокуратури не вистачає гарантій належного тримання Онищенко в українській в’язниці, якщо ексдепутат потрапить туди після екстрадиції.

«Існує значна вірогідність» того, що в разі екстрадиції Онищенка «не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов тримання в тюрмах», у тому числі і Європейської конвенції з прав людини, сказано в рішенні німецького суду. Тому судді вважають екстрадицію депутата на батьківщину неприпустимою.

Раніше в травні Вищий антикорупційний суд України розпочав розгляд справи проти ексдепутата по суті.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.