ВАКС звернеться до Німеччини щодо виклику Онищенка в суд у «газовій справі» – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 21 січня у Вищому антикорупційному суд відбулося підготовче судове засідання у так званій «газовій справі» за обвинуваченням колишнього народного депутата Олександра Онищенка, в перебігу якого судді вирішили звернулись до Німеччини для виклику ексдепутата в суд.

«Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурорів САП про здійснення спеціального судового провадження щодо обох обвинувачених. Крім того, судді ухвалили звернулись в порядку міжнародного співробітництва до Федеративної республіки Німеччина для виклику колишнього народного депутата. У зв’язку з чим розгляд справи було відкладено до 10:00 4 травня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Про проведення ВАКС підготовчого засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій «газовій справі» Онищенка повідомлялося 3 січня.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.

29 листопада німецькі правоохоронці затримали Олександра Онищенка за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В українській прокуратурі не вказували, чи проситимуть Берлін видати Онищенка.