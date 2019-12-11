У ГПУ не відповіли на питання про те, чи проситимуть Берлін видати Онищенка

Генеральна прокуратура України не відповіла на питання Радіо Свобода, чи проситиме Німеччину видати колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

У відповіді ГПУ на запит Радіо Свобода йдеться, що «визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків».

«Зазначеним законом (про доступ до публічної інформації – ред.) не передбачено надання інформації, яка буде створена в майбутньому», – заявили в Генеральній прокуратурі.

29 листопада німецькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка поблизу міста Ольденбург за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в понад 740 мільйонів гривень. У розшуку в Україні Онищенко є з 2016 року. Сам ексдепутат перебував в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка в грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.