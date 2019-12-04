Радіо Свобода Daily: В Німеччині затримали ексдепутата-втікача Онищенка – «Схеми»

Онищенка затримали в Німеччині – «Схеми»

Німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це журналісти «Схем» дізналися від двох незалежних джерел у різних правоохоронних органах.



За процедурою, далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.

В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою.

Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко у коментарі «Схемам» відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

Ліга санкцій. Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України​

«Після анексії Криму я туди ані разу не їздив. Чесно кажучи, мені некомфортно навіть думати про таку поїздку. Не певен, що спокійно витримаю безліч триколорів. А ось Крим минулого пов’язаний тільки зі світлими спогадами», – говорив знаменитий гуморист Андрій Чивурін в інтерв’ю українському виданню «Сегодня».

Майже 17 років він пропрацював редактором російського «КВН» на російському ж «Першому» каналі, але після анексії Криму 2014 року розірвав контракт із російським телебаченням. Сьогодні Чивурін – головний редактор популярного в Україні гумористичного шоу «Ліга сміху». Детальніше про нього та його дружину читайте тут.

Зеленський: «праву руку» директора ДБР підозрюють в отриманні хабаря

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність «перезавантаження» керівництва Державного бюро розслідувань. За словами президента, «права рука» директора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

Він написав про це у фейсбуці 3 грудня в той час, як Верховна Рада України продовжувала розгляд законопроєкту про внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань, що закінчилося його ухваленням.

«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 000 доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об’єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки і загалом законопроєкт № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань», – написав Зеленський.

Депутатів «Слуги народу» Полякова, Скорохода та Іванісова виключили із фракції

Народних депутатів Антона Полякова, Анну Скороход та Романа Іванісова офіційно виключили із фракції партії «Слуга народу». Про це на засіданні парламенту повідомив спікер Дмитро Разумков.

Щодо Скороход і Полякова рішення було ухвалене на засіданні фракції 15 листопада. Їх виключили «за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію».

Рішення про виключення Іванісова фракція ухвалила 2 грудня, зазначив Разумков.

Генеральна прокуратура України 20 листопада оприлюднила спростування інформації від генерального прокурора Руслана Рябошапки про погашену судимість народного депутата з фракції «Слуга народу» Романа Іванісова.

Про те, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої, спочатку написали ЗМІ. Іванісов у фейсбуці оприлюднив копію довідки про відсутність судимості.

На сторінці Apple у фейсбуці запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine

Після скандалу, що спалахнув навколо американської компанії Apple, коли в додатку погоди гаджетів Крим став відображатися російською територією, в соцмережах почався флешмоб.

Так, на сторінці Apple у фейсбуці користувачі пишуть #CrimeaIsUkraine і #CrimeaIsNotRussia.

Раніше стало відомо, що компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку «Погода». При цьому в материковій частині України і на окупованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.

Мова навчання у вишах України: «русифікація» студентів?

«Рада дозволила українським ВНЗ навчати студентів російською мовою», «Мова окупантів повертається в університети. Науковці протестують» – після таких заголовків на шостому році війни реакція одна: хіба це можливо?

Все це через законопроєкт №2299, який депутати ухвалили наразі лише в першому читанні. Він містить правки щодо мови освіти.

Там є пункт, що для іноземних громадян навчання може бути іноземною мовою (російська не є винятком).

Журналісти Радіо Свобода пішли до Національного медичного університету імені Богомольця, в якому навчається чимало іноземних студентів, аби перевірити, як насправді працюватиме цей закон і чи потрібен він.

Стрілянина в центрі Києва: затриманим оголосили підозри

Чоловікам, які стріляли по автомобілю депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва та вбили його трирічного сина, оголосили підозри. Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

«За погодженням із процесуальними керівниками готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Дату і місце розгляду буде повідомлено додатково», – мовиться у повідомленні.

Блищик зазначила, що кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Німеччина підозрює російську владу в причетності до вбивства в Берліні – ЗМІ

Німецьке слідство підозрює владу Росії в причетності до вбивства 23 серпня в Берліні громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі, повідомляють німецькі ЗМІ.

Як пише видання Der Spiegel, прокуратура Німеччини, яка підозрює російські державні відомства в скоєнні злочину, має перебрати на себе розслідування справи «у найближчі дні».

Інші німецькі ЗМІ й агентство Reuters також пишуть, що прокуратура приєднається до розслідування цього тижня.

«Ми маємо докази того, що за вбивством стоїть іноземна розвідувальна агенція», – повідомляє агентство Reuters із посиланням на німецькі юридичні джерела.

Громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня в центрі Берліну з пістолета з глушником. Підозрюваний був затриманий, проте його особу офіційно не встановили. Розслідувачі повідомляли, що це росіянин із підробленим паспортом на ім’я Вадима Соколова.

Правду неможливо вбити – Андреа Халупа, сценаристка фільму про Голодомор

В Україні вийшов на екрани історичний трилер «Ціна правди» про Голодомор і валлійського журналіста Ґарета Джонса, людину, яка намагалася розповісти світу про нього. Над сценарієм фільму американська журналістка та письменниця Андреа Халупа (Andrea Chalupa) працювала 14 років.

За її словами, взятися за сценарій фільму, а не за історичний роман чи повість, її змусило бажання «розповісти про Голодомор якомога більшій кількості людей», бо фільм має силу викликати емпатію та «натхнення» бути «на правильній стороні історії».

У розмові з Радіо Свобода Андреа Халупа поділилася історією своєї родини, пов’язаною з Голодомором і тим, як появі фільму посприяли… російські друзі.

Правда завжди перемагає!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.