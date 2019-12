Ліга санкцій. Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України

«Після анексії Криму я туди ані разу не їздив. Чесно кажучи, мені некомфортно навіть думати про таку поїздку. Не певен, що спокійно витримаю безліч триколорів. А ось Крим минулого пов’язаний тільки зі світлими спогадами», – говорив знаменитий гуморист Андрій Чивурін в інтерв’ю українському виданню «Сегодня». Майже 17 років він пропрацював редактором російського «КВН» на російському ж «Першому» каналі, але після анексії Криму 2014 року розірвав контракт із російським телебаченням. Сьогодні Чивурін – головний редактор популярного в Україні гумористичного шоу «Ліга сміху».

Зі своєю дружиною Ларисою Чивурін прожив понад 30 років. За розповідями гумориста, завдяки її роботі фінансовим директором у великій будівельній компанії родина могла протриматися на плаву, коли захоплення «КВН» не приносило особливих грошей.

Сьогодні Лариса Чивуріна контролює більшу частку в будівельно-девелоперській компанії «ТММ» і залишається її фінансовим директором. Як з’ясували у спільному розслідуванні телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер», вона ж, порушуючи європейські й українські санкції, через кілька офшорних компаній інвестує в туристичний бізнес в анексованому Криму. Через те, що в цій схемі також бере участь британська філія найбільшого в світі депозитарного американського банку Bank of New York Mellon, кримський бізнес Чивуріної може порушувати і американські санкції.

Від Ялти до Нью-Йорку

На вході в ялтинський пансіонат «Севастополь» гостей зустрічає майорінням російський триколор. У пансіонаті є відкритий басейн і тренажерний зал, із частини номерів відкривається чудовий вигляд на Чорне море. За словами колишніх пожильців, ремонт у готелі, який фігурує під двома різними назвами, пансіонат «Севастополь» і готель «ТММ-Ялта», не робили довгі роки. Ніч у дворівневому номері для трьох осіб на літній сезон у середньому обійдеться в 10 тисяч рублів (156 доларів), а ніч на двох – у середньому в 6 тисяч рублів (94 долари).

За даними розслідування телеканалу «Настоящее время», проєкту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», і «Муніципального сканера», незважаючи на те, що формально «ТММ» продала пансіонат російському ТОВ, бенефіціарами через європейські компанії залишаються все ті ж люди. Європейські санкції заборонили ще в 2014 році компаніям із ЄС відкривати новий бізнес і інвестувати в туристичну галузь в анексованому Криму.

Компанія ТОВ «Пансіонат «Севастополь» була створена і зареєстрована в російському реєстрі юридичних осіб у Ялті через два роки після запровадження санкцій – 17 серпня 2016 року. Один відсоток компанії належить директорові Віктору Лактіонову (він же генеральний директор створеної в анексованому Криму в липні 2014 року компанії «ТММ-Ялта»), іншими 99% володіє кіпрська TMM Real Estate Development Public Limited (у минулому Espina Holdings Limited).

Сам TMM Real Estate Development Public Limited на 13,11% належить британській BNY (Nominees) Limited, з 1985-го зареєстрованої в Лондоні. Вона пропонує банківські й інвестиційні послуги і є дочірнім підприємством нью-йоркського The Bank of New York Mellon, Inc. – найбільшого у світі депозитарного банку з активами 33,1 трильйона доларів станом на грудень 2018 року.

У BNY Mellon телеканалові «Настоящее время» відповіли, що лише управляють активами від імені своїх клієнтів, але відмовилися коментувати питання, пов’язані з компанією «ТММ» і можливим порушенням санкцій.

«Ми ретельно перевіряємо активи клієнтів, які ми тримаємо від їхнього імені, на предмет відповідності міжнародному і місцевому законодавству. У разі необхідності ми порушуємо питання у відповідних органах. Ми відмовляємося коментувати далі», – написала заступник директора комунікацій банку Соррел Бейнон.

Телеканал «Настоящее время» поговорив із королівським адвокатом із санкційного права ЄС із Великобританії Маєю Лестер і американським адвокатом у галузі санкцій США Еріком Феррарі про можливе порушення американських економічних обмежень через BNY Mellon. Обидва юристи збіглися в думці, що багато що залежить від структури відносин між головним офісом банку і його європейським дочірнім підприємством.

«Якщо врахувати, що у них є зв’язок зі США і їхньою діяльністю в Криму, або материнська компанія у США працює за принципом розділення сервісів із підтримкою своєї закордонної дочірньої компанії, то материнська компанія у США потенційно може понести відповідальність. Але це може і не бути порушенням. Усе дуже залежить від фактів. Тільки Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) може визначити, чи в його юрисдикції призначити покарання», – сказав Ерік Феррарі.

Телеканал «Настоящее время» також відправив запити про можливе порушення в OFAC, яке займається моніторингом і запровадженням санкцій у США, і спеціальному комітетові нагляду за дотриманням санкційного режиму Міністерства фінансів Великобританії. На момент публікації розслідування відомства не відповіли. У кіпрському Спецкомітеті з санкцій при Мінфіні телеканалові «Настоящее время» сказали, що дотримуються санкційного законодавства ЄС у повному обсязі, і порадили звернутися з питаннями про порушення в самі компанії.

Із 2011 по 2018 роки, включаючи період порушення європейських санкцій, до складу директорів прямого власника «Пансіонату «Севастополь», – кіпрської TMM Real Estate Development Public Limited, – входили:

Ніколас Єнукідзе – колишній голова наглядової ради «Банку Грузії» і колишній керівний директор корпоративних фінансів в українській інвестиційній компанії Concorde Capital;

громадянин Нідерландів Маартен ван ден Белт – колишній гендиректор у компанії Visa International по регіону CEMEA (Центральна Європа, Близький Схід і Африка);

іще один директор – британець Домінік Дрейфус, незалежний член правління «ТММ» у Німеччині і Великобританії, він також є членом ради директорів FBME Bank (оперує в Росії, на Кіпрі і в Танзанії) і очолює комітет із аудиту в British and American Investment Trust Plc.

Іще 86,88% власності пансіонату з Кіпру контролює інша кіпрська компанія – TMM Holdings Limited. І по 0,2% віддані Ларисі Чивуріній, заступникові гендиректора української «ТММ» із правових питань Юрієві Ісаєву, директорові київського відділення «ТММ» Павлові Числовському і гендиректорові всієї групи «ТММ» Миколі Толмачову. В останньому доступному аудиторському звіті компанії з кіпрського бізнес-реєстру за 2015 рік вказані 19 дочірніх підприємств, серед яких є кілька підрозділів «ТММ». Копія звіту є в редакції.

У той же час 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна, ще по 2,83% акцій контролюють Ісаєв, Числовський і головний інженер київської «ТММ» Володимир Устинов. У цьому ж офшорі Чивуріна і Толмачов обіймають посади директорів. В Україні останній перебуває на посаді віце-президента недержавної Будівельної палати країни, входить до ради директорів Української будівельної асоціації, займає посаду гендиректора української «ТММ-Енергобуд», яка 2016 року постачала десятки тонн трубопроводів російському «Росатому». Толмачов також був удостоєний державних нагород України в галузі науки і техніки.

Один готель, два власники

Під час інтерв’ю телеканалові «Настоящее время» Лариса Чивуріна і Юрій Ісаєв підтвердили, що і кіпрські компанії, і пансіонат в анексованому Криму належать їм, але категорично заперечили, що ведуть на півострові діяльність. За їхніми словами, їм довелося відкрити ТОВ «Пансіонат «Севастополь» уже після анексії, щоб зберегти своє нерухоме майно.

«Українське підприємство «ТММ» втратило контроль над нерухомістю, що перебуває на території Криму. Українська компанія не порушує санкцій ні Євросоюзу, ні України з приводу ведення бізнесу в Росії. Ми його не ведемо», – сказав Ісаєв. Пізніше в розмові він підтвердив, що фактично в готелю два власники: київська «ТММ», згідно з українським реєстром нерухомості, і, відповідно до російського реєстру, кіпрські фірми через російську компанію, кінцевими бенефіціарами яких в обох випадках є Чивуріна, Ісаєв, Числовський і Устинов.

Тим часом на туристичних форумах і в туристичних програмах пожильці «Севастополя» продовжують залишати відгуки. А ТОВ «Пансіонат «Севастополь», 99% якого володіє кіпрська TMM Real Estate Public Limited, контрольована Чивуріною, здає звіти в податкову службу Росії. За словами Чивуріної й Ісаєва, вони не контролюють роботу готелю.

«Є українське підприємство «ТММ», яке до недавнього часу було власником, і, в принципі, власником готелю і залишається на сьогоднішній день. Де-юре, мається на увазі. Є якийсь нерезидент, який шляхом корпоративного управління придбав права і тим самим став побічно якимось чином власником», – сказав Ісаєв про компанії, кінцевими бенефіціарами яких є він і його колеги.

Після того, як кореспондент телеканалу «Настоящее время» показав документи з російського реєстру юросіб, які свідчать про те, що в 2016 році кіпрська TMM Real Estate Public Limited відкрила і вклала в російську компанію в анексованому Криму майже 1,2 мільйони доларів, Чивуріна й Ісаєв відповіли мовчанням. Порушенням санкцій ЄС, які забороняють європейським компаніям розвивати й інвестувати в туристичну сферу Криму, цю дію вони не вважають і запевняють, що кіпрські компанії виконують тільки корпоративну функцію.

Чивуріна й Ісаєв також розповіли, що ще 2008 року продали 13% акцій кіпрської TMM Real Estate Public Limited (прямого власника кримського готелю) на біржі. За їхніми словами, банк BNY Mellon – «власник розписок» акціонерів, а в самому «ТММ» не знають, хто саме володіє цими акціями.

Українська «ТММ» – велике підприємство в галузі будівництва нерухомості преміум-класу і меншою мірою – промислового будівництва, торгівлі обладнанням для вироблення електроенергії і машинобудування. Статутний капітал «ТММ» оцінюється приблизно в 29 мільйонів доларів. Компанія неодноразово ставала лауреатом різних премій, у тому числі національної бізнес-нагороди «Вибір України» 2018 року.

У 2015 році податкова інспекція висувала «ТММ» звинувачення в махінаціях через некоректно проведені трансакції. Тоді кілька сотень співробітників на чолі з Толмачовим організували пікет біля будівлі української Державної фіскальної служби. Ще одну структурну компанію «ТММ» у 2018 році визнали банкрутом.

Сьогодні на головному сайті компанії немає жодного запису про пансіонат «Севастополь», але згадується проєкт «ТММ-Ялта» – фотографія будівлі повністю відповідає зовнішньому виглядові будівлі пансіонату. Його компанія відреставрувала 2002 року і володіла ним із ліцензією на ведення готельного бізнесу до 2015 року. До купівлі цей комплекс називався «Санаторій «Севастополь». На деяких туристичних форумах і агентствах ялтинський пансіонат досі записаний як «ТММ-Ялта».

Телеканалові «Настоящее время» не вдалося поговорити з генеральним директором «Севастополя» Віктором Лактіоновим. Кілька разів його не виявлялося на робочому місці, пізніше на прохання про коментарі від керівництва співробітники категорично відповідали відмовами.

«Ми не даємо публічних інтерв’ю. Не хочемо, – сказала співробітниця «Севастополя» Олена Лактіонова. – Це наше право – ніяких інтерв’ю. Шукайте інших».