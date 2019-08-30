Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Серпень 2019, Київ 21:16
Новини | Міжнародні

Підозрюваний у вбивстві в Берліні росіянин в’їхав до ЄС за підробленим паспортом

Підозрюваний у вбивстві колишнього учасника війни в Чечні Вадим Соколов

Дивитись коментарі

Підозрюваний у вбивстві колишнього учасника війни в Чечні на стороні сепаратистів в Берліні росіянин в’їхав до Європейського союзу за фальшивим паспортом. Про це мовиться у спільному розслідуванні журналу «Шпігель», групи Bellingcat і російського видання The Insider.

23 серпня о центрі Берліна було вбито громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі. Він був застрелений з пістолета з глушником людиною в перуці. Поліція затримала за підозрою у вбивстві 49-річного росіянина. Німецький таблоїд «Більд» називав його Вадимом Сергійовичем. За даними розслідування «Шпігеля» і Bellingcat, підозрюваного звуть Вадим Андрійович Соколов.

/**/ /**/ /**/ Німецькі слідчі обшуковують місце, де був застрелений Зелімхан Хангошвілі, Берлін, 23 серпня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Колишнього чеченського командира застрелили в Берліні, а всі дивляться на Москву і Грозний

За даними розслідувачів, Соколов в’їхав на територію Євросоюзу за новим паспортом, виданим в липні 2019 року. Журналістам не вдалося виявити людини з ім’ям, прізвищем і датою народження, зазначеної в паспорті, ні в одній з російських баз даних, що дозволило їм припустити, що документ – підроблений. В тому числі його немає в базі даних системи «Роспаспорт», що повинно було привести до його затримання на кордоні. Розслідувачі допускають, що паспорт могли видалити з бази, що може вказувати на зв’язок Соколова зі спецслужбами.

Офіційні особи в Берліні особистість затриманого не розкривають, вказуючи тільки його російське громадянство, зазначає агентство Reuters. Міністерство внутрішніх справ країни не прокоментувало агентству розслідування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG