Підозрюваний у вбивстві в Берліні росіянин в’їхав до ЄС за підробленим паспортом

Підозрюваний у вбивстві колишнього учасника війни в Чечні на стороні сепаратистів в Берліні росіянин в’їхав до Європейського союзу за фальшивим паспортом. Про це мовиться у спільному розслідуванні журналу «Шпігель», групи Bellingcat і російського видання The Insider.

23 серпня о центрі Берліна було вбито громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі. Він був застрелений з пістолета з глушником людиною в перуці. Поліція затримала за підозрою у вбивстві 49-річного росіянина. Німецький таблоїд «Більд» називав його Вадимом Сергійовичем. За даними розслідування «Шпігеля» і Bellingcat, підозрюваного звуть Вадим Андрійович Соколов.

За даними розслідувачів, Соколов в’їхав на територію Євросоюзу за новим паспортом, виданим в липні 2019 року. Журналістам не вдалося виявити людини з ім’ям, прізвищем і датою народження, зазначеної в паспорті, ні в одній з російських баз даних, що дозволило їм припустити, що документ – підроблений. В тому числі його немає в базі даних системи «Роспаспорт», що повинно було привести до його затримання на кордоні. Розслідувачі допускають, що паспорт могли видалити з бази, що може вказувати на зв’язок Соколова зі спецслужбами.

Офіційні особи в Берліні особистість затриманого не розкривають, вказуючи тільки його російське громадянство, зазначає агентство Reuters. Міністерство внутрішніх справ країни не прокоментувало агентству розслідування.