У САП уточнили деталі затримання Онищенка в Німеччині

Німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поблизу міста Ольденбург. Про це Радіо Свобода повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше журналісти «Схем» повідомили, що ексдепутата Олександра Онищенка затримали в Німеччині за запитом НАБУ та САП і взяли під варту. Надалі суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще не відома.

У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в понад 740 мільйонів гривень. У розшуку в Україні Онищенко є з 2016 року. Сам ексдепутат перебував в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка в грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.