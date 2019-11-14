САП: суд заарештував півмільйона євро ексдепутата Онищенка

13 листопада на засіданні Антикорупційного суду арештували кошти підозрюваного ексдепутата Верховної Ради 7-го скликання Олександра Онищенка.

«У середу, 13 листопада 2019 року, за участі прокурора #САП у Антикорупційному суді відбулось судове засідання у так званій «газовій справі» про обвинувачення колишнього народного депутата України 7 скликання та його фінансового директора. На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів ексдепутата в Естонський Республіці та його рахунку в Російській Федерації», – мовиться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що 20 вересня колишній депутат переказав зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тисяч євро.

Сам Онищенко заявив, що не знає, про арешт яких коштів заявили представники українських антикорупційних органів.

«Хочу зрозуміти, в якому місці вони заарештували у мене гроші. Так сталося, що останні три роки я купую і продаю коней, вирощую, їжджу на них. У вересні я купив коня у естонської компанії. переказав гроші зі свого рахунку на рахунок естонської компанії. А в жовтні я його вже продав. А що заарештували – для мене це загадка», – зазначив він.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо тодішнього народного депутата Олександра Онищенка. За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам Онищенко перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.