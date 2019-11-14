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14 листопада 2019, Київ 12:17
Новини | Політика

Ексдепутата Онищенка у грудні можуть екстрадувати в Україну – директор НАБУ

Олександр Онищенко перебуває в Іспанії

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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну. Про це Ситник сказав в ефірі «24 каналу».

«Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем», – сказав Ситник.

Тому, за словами директора НАБУ, ексдепутата примусово повернуть в Україну ще до кінця цього року.

«Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію», – сказав Ситник.

Директор НАБУ зауважив, що Онищенко з Іспанії може втекти в Німеччину, де має підприємства. Все залежатиме від «оперативності закордонних колег», додав Ситник.

/**/ /**/ За інформацією ЗМІ, йдеться про мати Олександра Онищенка, проте правоохоронці імені затриманої не називають
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У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо тодішнього народного депутата Олександра Онищенка. За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам Онищенко перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

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