У «Борисполі» затримали підозрювану у «газовій справі» Онищенка – САП

Спеціалізована антикорупційна прокураутра повідомляє про затримання жінки, яку підозрюють у причетності до так званої «газової справи». Як заявляють у САП, підозрювану затримали в аеропорту «Бориспіль» 25 липня.

«Затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як уточнюють у відомстві, затриману підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні майна, фіктивному підприємництві та відмиванні грошей.

Правоохоронці не називають імені затриманої. Видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела наводить інформацію, що це – мати фігуранта «газової справи» Олександра Онищенка Інеса Кадирова.

«Наразі детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подано клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу», – йдеться в заяві САП.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У лютому цьому року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій «газовій справі» стосовно народного депутата та фінансового директора.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Того ж року Верховна Рада позбавила народного депутата імунітету.

Сам Онищенко каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.