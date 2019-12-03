Ексдепутата Онищенка затримали в Німеччині – «Схеми»

Німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це журналісти «Схем» дізналися від двох незалежних джерел у різних правоохоронних органах.



За процедурою далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.

В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою.

Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко у коментарі «Схемам» відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко – з 2016 року. Сам Онищенко перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.