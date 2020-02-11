Онищенко просить Німеччину про політичний притулок – адвокат

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко просить Німеччину про надання політичного притулку, повідомляє DW з посиланням на адвоката Інґо Міноджіо.

«В Україні існує небезпека для життя і здоров’я мого підзахисного… в Україні катастрофічні умови тримання у слідчих ізоляторах», – каже захисник Онищенка.

На думку адвоката, «головний політичний опонент Онищенка», п’ятий президент Петро Порошенко «навіть після втрати влади залишається дуже впливовим», що нібито становить небезпеку для колишнього депутата.

У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, зараз триває розгляд питання про екстрадицію колишнього депутата.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.