Холодницький сподівається, що Онищенка екстрадують до травня

Вищий антикорупційний суд направить у Німеччину повістку колишньому народному депутату Олександру Онищенку. Про це на брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Наступне засідання (суду – ред.) відкладено на травень... Сподіваємося, що до цього часу вже пан Онищенко буде екстрадований і відпаде потреба в заочному переслідуванні», – сказав Холодницький.

Таке ж сподівання висловив журналістам і директор НАБУ Артем Ситник, повідомляють «Українські новини». При цьому він зазначив, що Онищенко «вкотре всіх обдурив і з Іспанії поїхав до Німеччини». Та, за словами, Ситника, Онищенко обіцяв повернутися до України.

Антикорупційний суд призначив чергове засідання на 4 травня.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.