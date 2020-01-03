ВАКС проведе підготовче засідання щодо двох фігурантів «газової справи» Онищенка

Вищий антикорупційний суд сьогодні проведе підготовче засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій «газовій справі» колишнього народного депутата Олександра Онищенка, повідомляє пресслужба ВАКС у фесбуці.

«Вищий антикорупційний суд призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій «газовій справі». За матеріалами сторони обвинувачення, вказані особи, перебуваючи на посадах директорів товариств, завдали збитків ПАТ «Укргазвидобування» на суму 31 115 927 гривень. Обвинувачені отримували природний газ за заниженими цінами, а потім реалізовували його вже за ринковими цінами, легалізуючи отриманий дохід через компанії, які вважають підконтрольними екснардепу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що засідання призначене на 14:00.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.

29 листопада німецькі правоохоронці затримали Онищенка за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.