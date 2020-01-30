ВАКС просить Німеччину вручити Онищенку повістку

Вищий антикорупційний суд України попросив правоохоронні органи Німеччини вручити повістку на судове засідання колишньому нардепу Олександру Онищенку.

«ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги до ФРН, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання обвинуваченого у справі «газових схем», якого затримали наприкінці минулого року у Німеччині. Відповідне рішення колегія ВАКС прийняла 23 січня 2020 року. Так само, наразі ВАКС очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну», – мовиться у повідомленні ВАКС

Підготовче судове засідання у справі Онищенка призначене на 10:00 4 травня.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.