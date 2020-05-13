ВАКС почав розгляд по суті справи Онищенка

Вищий антикорупційний суд України провів перше засідання по суті у «газовій справі», де фігурує колишній народний депутат Олександр Онищенко.

«На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також і сторона обвинувачення, і один із захисників у справі виступили зі вступними промовами», – мовиться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Наступний розгляд, на якому вступні промови оголосять інші два захисника, призначили на 10:00 14 травня.

У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, зараз триває розгляд питання про екстрадицію колишнього депутата.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.