Сенатори США підготували нові санкції проти «Північного потоку-2»

У Сенаті США підготовлений законопроєкт про нові санкції проти компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу «Північний потік-2».

Документ готували сенатори від обох партій – республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін. Вони були і співавторами поправки до закону про військові витрати США, ухваленому в грудні 2019 року, згідно з якою під санкції повинні потрапити компанії, що займаються укладанням труб для газопроводу по дну Балтійського моря. Через загрозу санкцій роботи зі спорудження «Північного потоку-2» були зупинені.

Новий законопроєкт передбачає запровадження санкцій не тільки проти компаній, які безпосередньо займаються укладанням труб, а й проти тих, хто надає їм юридичну допомогу або страхові послуги. Reuters наводить слова Круза про те, що законопроєкт передбачає: компанії «пов’язані з суднами, які беруть участь у спорудженні газопроводу, негайно зазнають руйнівних санкцій».

Колишній посол США в Німеччині Річард Ґренелл раніше заявляв, що Сполучені Штати мають намір запровадити нові санкції проти компаній та осіб, пов’язаних із будівництвом газопроводу «Північний потік-2». За його словами, схвалення законопроєкту про санкції може відбутися в прискореному порядку.

Після відмови від добудови газопроводу компанії Allseas, до укладання труб поблизу узбережжя Данії та Німеччини може бути залучене російське судно «Академік Черський». Нещодавно воно змінило власника і тепер формально не належить структурам «Газпрому». «Академік Черський» перебуває в німецькому порту Мукран. Саме в порту Мукран вивантажені труби, які мають бути покладені для завершення проєкту. Але укладання труб поки не відновилося.

За оцінками Bloomberg, залишилося добудувати близько 6 відсотків трубопроводу, це трохи більш як 100 кілометрів. «Академік Черський» може впоратися з цим завданням до кінця 2020 року.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і вразливою. Таку ж позицію поділяють Україна і кілька країн ЄС. Німеччина, Австрія та деякі інші країни, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться винятково про бізнес-проєкт.

Після запровадження санкцій російські представники заявляли, що «Північний потік-2» все одно буде добудований до кінця 2020-го або початку 2021 року.