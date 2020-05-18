Обговорення можливого призначення нового спецпредставника США в Україні триває – МЗС

Обговорення можливого призначення нового спецпредставника США в справах України триває, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, ще на посаді віцепрем’єра в грудні він обговорював цю тему.

«Ще коли я був віцепрем'єром, у грудні минулого року, і їздив до Вашингтона, я вже обговорював цю тему. Потім вона також обговорювалася між держсекретарем і президентом України, і у моїй розмові з [Майком] Помпео. Відповідь одна й та сама: «Волкер зробив відмінну роботу, Україна дуже важлива, але конкретно про те, в якому форматі будемо працювати на цьому треку, ми ще думаємо». Так що поки обговорення можливого призначення нового спецпредставника ще триває», – сказав Кулеба.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.