Помпео заявив, що «Північний потік-2» та «Турецький потік» шкодять Україні і попередив компанії, які беруть у них участь, про санкції

Фірми, які працювали над газогонами з Росії до ухвалення санкційного закону США у 2017 році, тепер можуть потрапити під санкції.

США підготували ґрунт для застосування санкцій, які діють щодо газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік», до європейських та інших міжнародних фірм, які були залучені до цих проєктів ще до ухвалення у США санкційного закону «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – англ.) у 2017 році. Цим законом передбачено можливість застосування санкційних заходів щодо Росії за втручання у політичні процеси у США та ін. Про це повідомляє видання The New York Times. Відповідну заяву державний секретар США Майк Помпео зробив у середу, спілкуючись із ЗМІ.

Таким чином, відзначають у The New York Times, на компанії, які працювали над цими газопроводами до ухвалення CAATSA, санкції раніше не поширювались.

«Сьогодні Держдеп оновив вказівки щодо застосування повноважень, передбачених законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій»​. Тепер вони включать «Північний потік-2» та другу гілку «Турецького потоку». Ці дії вводять під ризик санкцій з боку США інвестиції або іншу діяльність, яка стосується цих російських експортних трубопроводів», – заявив Помпео у середу.

Помпео назвав дії США «чітким попередженням компаніям, які сприяють та підтримують проєкти шкідливого впливу Росії».

«Забирайтесь зараз або ви можете зіткнутись із наслідками», – заявив Помпео.

Державний секретар США також заявив, що російські проєкти не є комерційними проєктами.

«Це ключові інструменти Кремля для розширення та використання залежності Європи від поставок енергії з Росії. Ці інструменти шкодять Україні, бо відрізають її від газу, який транспортується через цю ключову демократичну країну. Це інструмент, який у кінцевому підрахунку підриває трансатлантичну безпеку, – заявив Помпео. – США готові допомогти нашим європейським друзям задовольнити їхні потреби у енергії».

Помпео заявив, що він підніме цю тему під час його запланованої подорожі до Британії та Данії. ​