Республіканці у Конгресі запропонували «найбільш жорсткий пакет санкцій» проти Росії

«Комітет республіканських досліджень» – найбільш численна внутрішньопартійна група в республіканській фракції Палати представників США – розробила рекомендації з приводу політики Вашингтона щодо Росії.

У підготовленій комітетом доповіді під назвою «Посилення Америки і протистояння глобальним загрозам» йдеться про пропозиції щодо протидії Ірану, Китаю і Росії – країнам, владу яких республіканці вважають противниками Америки.

У розділі, присвяченому Росії, йдеться про необхідність «стратегії стримування» для того, щоб зупинити агресивну поведінку Кремля.

Ця стратегія включає в себе «найбільш жорсткий пакет санкцій, коли-небудь запропонований Конгресу».

Цей пакет, на думку авторів доповіді, повинен включати в себе вторинні (тобто такі, що поширюються на інші країни) санкції проти російських нафтогазових активів, санкції проти російського зовнішнього боргу, а також позначення Росії як держави-спонсора тероризму, що автоматично тягне за собою накладення на неї додаткових санкцій.

Автори доповіді вважають, зокрема, що російська влада спонсорує визнані в США терористичними організації «Хезболла», «Хамас» і «Русское имперское движение».

Один із запропонованих заходів – відключення Росії від міжнародної системи банківських транзакцій SWIFT. Пропонується внести російський «Внешэкономбанк» і низку інших фізичних і юридичних осіб до списку санкцій. Серед інших, згадані «керівники російської пропаганди» (без імен), а також люди, які просувають російські інтереси в інших країнах – такими названі український проросійський політик Віктор Медведчук і грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Сказано також про необхідність посилення підтримки України і Грузії.

Обґрунтування для таких заходів – дії Росії, які республіканці вважають ворожими американським інтересам, зокрема на Близькому Сході, у Венесуелі й Україні.

При цьому пропонується розробити нові заходи з «прямого спілкування з російським народом і підтримки його прагнень до демократії і дотримання прав людини». Зокрема, йдеться про підтримку російських продемократичних активістів.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розраховують, «що ці плани так і залишаться на рівні заяв, які не будуть жодним чином матеріалізуватися».

У доповіді також йдеться про більш жорсткі заходи по відношенню до Китаю та Ірану.

Як правило, санкційна політика в США базується на двопартійній основі – тобто основні параметри санкційних законопроєктів узгоджують демократи і республіканці в Конгресі. Нещодавно ухвалений закон про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій, відповідно до якого були посилені санкції проти Росії, також носив двопартійний характер, як і ініціатива про санкції проти газопроводу «Північний потік-2».

Президент Дональд Трамп неодноразово говорив, що «хоче порозумітися з Росією», і утримується від різкої критики російського президента Володимира Путіна. При цьому він же зазначає, що проводить найбільш жорстку політику по відношенню до Москви за весь час.