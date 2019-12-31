Трамп відзначив «важливу координацію» з Росією після дзвінка Путіна

Президент США Дональд Трамп 31 грудня відзначив важливість координації дій із Росією в питанні запобігання тероризму.

“Президент Росії Путін хателефонував, щоб подякувати мені та США за інформування про планований теракт у дуже красивому місті Санкт-Петербурзі. Вони змогли швидко затримати підозрюваних, врятувавши багато життів. Чудова і важлива координація!» – вказав Трамп у твітері.

Пресслужба Кремля повідомила ще 29 грудня, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови подякував президентові США Дональду Трампу «за передану по лінії спеціальних служб інформацію, яка допомогла запобігти вчиненню терористичних актів у Росії».

За повідомленням, розмова відбулася з ініціативи російської сторони.

У Кремлі заявили, що під час розмови також «обговорили комплекс питань, що становлять взаємний інтерес».

«Домовлено про продовження двостороннього співробітництва в сфері боротьби з тероризмом», – йдеться в повідомленні офісу Путіна.

Інших подробиць не повідомляють.

Відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися через звинувачення на адресу Росії у втручанні у вибори в США, а також через війни в Україні і Сирії й розбіжності через ядерні договори.