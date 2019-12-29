Кремль: Путін подякував Трампу за допомогу в запобіганні терактів у Росії

Пресслужба Кремля повідомляє, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови подякував президентові США Дональду Трампу «за передану по лінії спеціальних служб інформацію, яка допомогла запобігти вчиненню терористичних актів у Росії».
За повідомленням, розмова відбулася з ініціативи російської сторони.
Підтвердження цієї інформації з боку США наразі немає.
У Кремлі заявили, що під час розмови також «обговорили комплекс питань, що становлять взаємний інтерес».
«Домовлено про продовження двостороннього співробітництва в сфері боротьби з тероризмом», – йдеться в повідомленні офісу Путіна.
Інших подробиць не повідомляють.
Відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися через звинувачення на адресу Росії у втручанні у вибори в США, а також через війни в Україні і Сирії й розбіжності через ядерні договори.
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