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29 грудня 2019, Київ 19:26
Новини | Міжнародні

Кремль: Путін подякував Трампу за допомогу в запобіганні терактів у Росії

За повідомленням Кремля, телефонна розмова Путіна із Трампом відбулася з ініціативи російської сторони

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Пресслужба Кремля повідомляє, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови подякував президентові США Дональду Трампу «за передану по лінії спеціальних служб інформацію, яка допомогла запобігти вчиненню терористичних актів у Росії».

За повідомленням, розмова відбулася з ініціативи російської сторони.

Підтвердження цієї інформації з боку США наразі немає.

У Кремлі заявили, що під час розмови також «обговорили комплекс питань, що становлять взаємний інтерес».

«Домовлено про продовження двостороннього співробітництва в сфері боротьби з тероризмом», – йдеться в повідомленні офісу Путіна.

Інших подробиць не повідомляють.

Відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися через звинувачення на адресу Росії у втручанні у вибори в США, а також через війни в Україні і Сирії й розбіжності через ядерні договори.

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